Koch Media distribuirà i titoli di THQ Nordic In Italia e altri paesi europei

hanno stretto una partnership di ampio respiro per i titoli della line-up 2017 e futuri. Questa collaborazione, che include, il prossimo titolo di, coprirà i mercati di Germania, Austria, Svizzera, Italia e Benelux.

THQ Nordic è uno sviluppatore ed un publisher di successo da ormai molti anni, e, continuerà a pubblicare i suoi prodotti di qualità nel 2017, tra questi, insieme ad ELEX, sono previsti: Spellforce 3, Battle Chasers: Nightwar, Aquanox: Deep Descent e The Guild 3.

Georg Klotzberg, Sales Director presso THQ Nordic, ha commentato: "Con Koch Media siamo sicuri di avere al nostro fianco un partner molto forte e rispettabile con una concezione di vendita affidabile. Visto che negli ultimi anni ci siamo concentrati sul nostro posizionamento commerciale internazionale, è ora giunto il momento di intensificare questa strategia anche all’interno dei nostri mercati. Potrebbe sembrare insolito, ma a volte questi approcci funzionano perfettamente".

Il Dr. Klemens Kundratitz, CEO presso Koch Media, ha dichiarato: "Stiamo seguendo i successi di THQ Nordic e la sua forte line up in crescita da molto tempo. Con questo dato di fatto, siamo ancora più orgogliosi di poter garantire questa partnership. Non vediamo l’ora di distribuire i prossimi videogiochi come ELEX e Spellforce 3 all’interno dei nostri territori."