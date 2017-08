Koch Media lancia un concorso dedicato a F1 2017 e al film Overdrive

: Se il caldo di questi giorni non dovesse bastare, ci pensanoa rendere la temperatura più rovente con il concorso Scaldate i Motori . Grazie alla collaborazione con l'ingegnere e collaudatoree locresce l’attesa per il filme l’uscita della nuova edizione del videogioco

"Fuori in 60 secondi incontra The Italian Job", è questa la definizione che usa Scott Eastwood (figlio del più noto Clint e protagonista della pellicola) per descrivere Overdrive, il nuovo film di Michael Brandt e Derek Haas, gli sceneggiatori di 2Fast 2Furious. Un film che farà la gioia di tutti gli appassionati di auto d’epoca che hanno fatto la storia dell’automobilismo mondiale, come la Bugatti del 1937 e la Ferrari 250GTO del 1962. Non solo gli ultimi bolidi da Formula 1 della stagione in pieno svolgimento, ma anche le vetture iconiche degli ultimi 30 anni, di uno dei campionati sportivi più seguiti al mondo. Queste sono solo alcune della caratteristiche del nuovo videogioco ufficiale Formula Uno.

Parchi macchine capaci di soddisfare ogni appassionato di motori, dal più grande al più piccolo, grazie a due prodotti d’intrattenimento da non perdere assolutamente. Ed è proprio per questo motivo che Giuliano e Frax hanno accettato di rinnovare la loro perenne sfida, dedicando il loro nuovo incontro/scontro agli autoveicoli protagonisti delle nuove release cinematografica e videoludica distribuite da Koch Media. Poter guidare una Ferrari 250GTO da milioni di dollari o salire a bordo di una monoposto di Formula 1 ufficiale, potrebbe essere un’impresa proibitiva anche per i nostri amici esperti di motori. A far fronte a questa necessità ci ha pensato Carrera Toys, grazie alle fedelissime riproduzioni di magnifiche auto da far girare in piste telecomandate super tecnologiche. Sarà proprio una pista per slot car a far da terreno di scontro per Giuliano e Frax, che si sfideranno fino all’ultima curva, per cercare di avere la meglio sull’avversario anche sul piano delle corse automobilistiche simulate, per il puro divertimento loro e dei loro fan.

Per l’occasione, i due offriranno un approfondimento da addetti ai lavori per permettere a tutti di prepararsi in vista dell’uscita di Overdrive e godersi l’emozionante carrellata di auto da urlo protagoniste del film, dal 23 agosto al cinema, oppure per stuzzicare la voglia di agonismo videoludico con una recensione del nuovo videogioco F1 2017, disponibile per PS4/XONE/PC dal 25 agosto. Ma non finisce qui, perché chiunque potrà far propria una delle auto e una pista targata Carrera Toys, per riproporre la sfida interpretata da Giuliano e Frax anche nel proprio salotto di casa, in compagnia di parenti e amici. Basta partecipare al concorso, registrandosi sul sito ufficiale dell’iniziativa e condividendo il trailer di uno dei due prodotti fino al 3 settembre prossimo: premi, informazioni e regolamento sono disponibili sul sito ufficiale dell’iniziativa Scaldateimotori.it.