hanno annunciato oggiin Europa), sequel del titolo omonimo basato sulla popolarissima serie manga/anime, pubblicato nel 2016 con buon successo di pubblico e critica.

Attack on Titan 2 riprenderà la storia narrata nella serie animata e offrirà nuove meccaniche di gameplay e un comparto tecnico migliorato. Il gioco è attualmente atteso per il 2018 su piattaforme non ancora specificate, maggiori dettagli su A.O.T. 2 verranno diffusi nelle prossime settimane.

Koei-Tecmo ha pubblicato il primo teaser trailer e una serie di immagini di Attack on Titan 2, che trovate in calce alla notizia.