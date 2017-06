Koei-Tecmo annuncia la data di uscita europea di Blue Reflection

annuncia l'uscita in Occidente di, ambientato in una scuola superiore femminile in Giappone. In arrivo su PlayStation 4 ed in versione digitale su PC Windows via Steam il 29 Settembre, coloro che effettueranno il preorder riceveranno alcuni contenuti bonus.

Blue Reflection si svolge presso la Scuola Superiore femminile di Hoshinomiya, dove i giocatori assumeranno il ruolo della studentessa Hinako Shirai. Quando la sua carriera nel balletto si chiude a causa di un tragico incidente, Hinako decide di chiudere il suo cuore al resto del mondo. Tuttavia, la sua vita cambia quando incontra le sue migliori amiche, le gemelle magiche Shijou - Yuzu, adorata dalle compagne di classe per la sua allegra e calda personalità, e Lime, più logica ed egoista.

Le gemelle hanno donato a Hinako il potere di un Reflector, un campione in grado di manipolare una misteriosa dimensione parallela conosciuta come The Common. Hinako può muoversi liberamente e modellare la bellezza di questo reame mistico con la sua immaginazione, ma capisce presto che ci sono dei seri pericoli che aspettano lei e le sue amiche. Mentre Hinako impara a fare tesoro delle sue amicizie e crea nuovi legami intorno a lei, ottiene nuove alleanze per combattere le minacce di The Common.

Dopo aver condiviso più informazioni sulla storia del gioco, riveleremo maggiori dettagli sui personaggi e le meccaniche chiave nei prossimi mesi; Koei Tecmo ha pubblicato una selezione di immagini che mostrano la vita scolastica di Blue Reflection, fornendo un primo sguardo al personaggio principale del gioco, Hinako Shirai, le sue amiche più vicine, Yuzuki e Lime Shijou, Shihori Sugamoto, la fashionista innocente e la maldestra ma gentile Chihiro Inoue. Koei Tecmo Europe ha anche annunciato una serie di bonus per chi effettuerà il pre-order su PlayStation Store e Steam, prima del lancio. Tra i bonus sono inclusi i costumi School Swimsuit e Rorona, l'outfit di Rorolina Frixell di Atelier Rorona e un tema FreeSpace.