Koei-Tecmo annuncia la versione free-to-play di Toukiden 2

ha oggi annunciato l'arrivo di una versione free-to-play di, chiamatae in arrivo in Occidente il prossimo 30 maggio su PlayStation 4 e PlayStation Vita.

Toukiden 2: Free Alliance Version vi permetterà di unirvi a 4 amici in missioni co-op online andando a caccia di mostri ed esplorando la mappa open world del titolo. Per poter avviare le missioni, i giocatori avranno bisogno della "quantità necessaria di Stamina": tutti i giocatori inizieranno con 3 slot di Stamina, ognuno dei quali, una volta utilizzato, si riempirà nuovamente dopo 8 ore di attesa. Per accelerare il processo, gli utenti potranno decidere di acquistare, tramite valuta reale, le "Gemme" dal PlayStation Store.

In aggiunta, la versione free-to-play vi darà la possibilità di giocare il primo capitolo della campagna single player di Toukiden 2. Se deciderete di acquistare la versione completa del gioco, i vostri file di salvataggio, i materiali e gli oggetti acquisiti saranno traferiti al suo interno.