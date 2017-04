Koei-Tecmo annuncia Warriors All-Stars

annuncia la futura uscita occidentale di. Unendo moltissimi dei personaggi più apprezzati di Koei-Tecmo in una nuova esperienza picchiaduro,arriverà su PlayStation 4 e PC Windows via Steam il 1° Settembre 2017.

Warriors All-Stars presenta una vasta selezione dei personaggi dei franchise preferiti dai fan. Ryu Hayabusa di Ninja Gaiden, Kasumi di Dead or Alive, William di Nioh, Yukimura Sanada di Samurai Warriors, Zhao Yun di Dynasty Warriors, Horo e Oka di Toukiden e Sophie Neuenmuller di Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book sono solo alcuni dei numerosi rivali che si contenderanno la vittoria in Warriors All-Stars.

Warriors All-Stars inizia in una terra misteriosa portata sull'orlo della distruzione quando in una primavera magica, la fonte del suo potere, si prosciuga con la morte del suo re. Seguendo una leggenda che indicava di convocare i campioni provenienti da altri regni nei momenti di estremo bisogno, la giovane principessa Tamaki esegue un rituale che va terribilmente male, quando i suoi poteri vanno fuori controllo, spargendo gli eroi in tutto il dominio. Decisa a riportare la pace nel mondo, Tamaki deve reclutare i migliori e i più forti per rivitalizzare la primavera - e incoronare il salvatore della terra come nuovo sovrano.