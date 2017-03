Koei-Tecmo investirà maggiormente in Occidente grazie al successo di Nioh

Yasutomo Watanabe, General Manager di, ha affermato che la compagnia continuerà ad investire in Occidente grazie al successo riscosso da produzioni comee in particolare, accolto in maniera trionfante da pubblico e critica.

Attack on Titan Wings of Freedom ha venduto molto bene in Europa mentre Nioh si è comportato egregiamente sia in Europa che in Nord America. Un risultato assolutamente positivo per Koei-Tecmo, che adesso lavorerà per pubblicare altri grandi titoli sul mercato occidentale.

Nioh ha venduto oltre un milione di copie in Occidente, diventando di fatto il più grande successo del publisher al di fuori del mercato asiatico. La società sta pianificando il lancio di nuovi titoli Tripla A ma è ancora presto per avere ulteriori dettagli in merito.