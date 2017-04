Koei Tecmo lancia un sito per celebrare i vent'anni della serie Atelier

Con i suoi numerosi capitoli, arrivati su diverse generazioni di console, la serie JRPGha raggiunto il suo ventesimo anniversario: per celebrare questa occasione, il publishere lo studio di sviluppohanno lanciato in rete un apposito sito internet, per informare il pubblico riguardo agli eventi in programma.

Il sito, in lingua giapponese, riporta i seguenti eventi:

Atelier 20th Anniversary Commemoration - una presentazione con dettagli e date ancora da annunciare

Atelier 20th Anniversary Special Concert - un concerto che si terrà il 9 luglio a Toyosu

Atelier 20th Anniversary Premium Medal Charm Set - un set di gadget dedicati alla serie preordinabili tramite lo store online di Gust

Atelier 20th Anniversary x Daikoukai Jidai V: Endless Ocean: una collaborazione tra i due titoli che avrà inizio a partire da domani

Atelier Quest Board Event: i personaggi dei diversi capitoli della serie Atelier faranno la propria comparsa, uno dopo l'altro.

Segnaliamo inoltre che, al momento, è possibile scaricare dal sito un wallpaper dedicato ad Atelier Marie.