Koei-Tecmo: Ni-Oh ha ampliato il nostro pubblico

Nel corso di un'intervista rilasciata a mcvuk.com , il CEO diha commentato la recente line-up della compagnia, soffermandosi in particolar modo su: l'ottimo action game delavrebbe ampliato il pubblico del publisher giapponese.

"Siamo molto contenti per il successo globale di Ni-Oh. Questo gioco è stato a lungo in sviluppo, ed è stato realizzato con tutte le risorse creative della compagnia. Le recensioni positive e gli ottimi risultati sono stati una magnifica conferma per la qualità della nostra offerta, così come l'entusiasmante accoglienza riservata dai giocatori.", dichiara Hisashi Koinuma, confermando il successo di pubblico, di critica e di vendite segnato da Ni-Oh. Cosa ne pensate di questo risultato?