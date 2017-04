Koei-Tecmo produrrà un musou basato sul film King Arthur Il potere della spada?

ha registrato il marchioin Giappone, mossa che farebbe pensare alla possibile realizzazione di un gioco basato sul film, intitolatonel paese del sol levante.

Non è escluso in ogni caso che il progetto non sia in alcun modo legato alla pellicola citata, potrebbe trattarsi magari di un nuovo musou ad ambientazione storica slegato dal film, al momento la situazione non è chiara e a parte la registrazione del trademark non ci sono altri dettagli in merito.

Per quanto riguarda la serie Warriors, il publisher ha recentemente annunciato che il gioco mobile Dynasty Warriors Unleashed ha raggiunto e superato quota due milioni di download, un bel risultato per questo titolo free-to-play pubblicato in collaborazione con Nexon.