Koei-Tecmo: PS4 e Switch stanno rivitalizzando il mercato delle console

ha annunciato i risultati finanziari del primo quarto dell'anno fiscale in corso, ovvero del periodo che va dal primo aprile al 30 giugno 2017.

In questo lasso di tempo la compagnia ha dichiarato vendite nette pari a 7.6 miliardi di yen (-15.3%) e profitti operativi per 1.21 miliardi di yen (-16.4%). Nonostante i numeri siano in calo, la compagnia ha grandi aspettative per i prossimi mesi, grazie alla pubblicazione di nuovi titoli in arrivo su PlayStation 4 e Switch, due piattaforme che "stanno revitalizzando il mercato delle console" secondo la compagnia.

Koei-Tecmo, infine, si dice soddisfatta delle vendite del franchise Samurai Warriors in Occidente, inoltre NiOh sta continuando a vendere bene grazie al traino generato dai DLC. Dead or Alive 5 Last Round ha superato invece quota nove milioni di download in tutto il mondo.