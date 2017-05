Koei-Tecmo pubblica nuove immagini di Dynasty Warriors 9

ha aperto il sito ufficiale inglese die per l'occasione ha pubblicato nuove immagini del gioco, in parte già viste ieri grazie al leak di Famitsu. Lo sviluppo è attualmente completo al 40%, la finestra di lancio non è stata resa nota.

Sul sito è possibile ammirare gli scatti che trovate in calce alla notizia, inoltre viene confermata l'ambientazione cinese e la natura open world del gioco. Quattro i protagonisti dell'avventura, ovvero Cheng Pu, Xiahou Dun, Guan Yu e Zhao Yun.

Dynasty Warriors 9 è stato annunciato per PlayStation 4, questa informazione è però presente solo sul sito giapponese mentre quello occidentale non riporta nessuna piattaforma specifica. Maggiori dettagli sulla localizzazione inglese potrebbero arrivaren nelle prossime ore.