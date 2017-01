Koei Tecmo pubblica un nuovo trailer per Nioh

Si avvicina ormai la data di uscita di, e per lenire l'attesa,ha deciso di pubblicare un nuovo trailer in alta definizione per il gioco. Si tratta di un suggestivo filmato nel quale il protagonista riceve una visita da parte di Okatsu, un personaggio molto importante per la storia.

Potete trovare il filmato riportato in apertura, lasciandovi alla visione ricordiamo che Nioh sarà disponibile esclusivamente su PlayStation 4 a partire dal prossimo 8 febbraio in Europa.