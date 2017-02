Koei Tecmo pubblica un nuovo trailer sulla storia di Nioh

Oggi è finalmente arrivatoanche nei negozi europei, e per celebrare questa occasione,ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alla storia del gioco, il terzo di una serie che serve a comprenderne i retroscena, intitolato "".

Il filmato, che potete trovare in apertura, ha una durata di circa due minuti, è di natura artistica e racconta dei retroscena su alcuni personaggi, ma non include scene di gameplay.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Nioh è disponibile da oggi, in esclusiva su PS4, con una modalità di supporto per PS4 Pro. Avete già messo le mani sulla vostra copia del gioco?