dipotrebbe arrivare presto in Occidente: il publisher giapponese ha infatti registrato il marchioin Europa, facendo quindi pensare ad una localizzazione inglese del gioco.

Musou Stars è stato pubblicato in Giappone lo scorso 30 marzo su PlayStation 4 e PC, il titolo è un gioco d'azione che presenta un roster composto da oltre trenta personaggi delle più famose serie di Koei-Tecmo, come Dynasty Warriors, Atelier, Samurai Warriors, Ninja Gaiden e Nioh, solamente per citarne alcune.

Al momento, i piani per l'uscita del gioco in Europa e Nord America non sono ancora stati annunciati, restiamo in attesa di maggiori dettagli in merito.