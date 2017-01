Koei-Tecmo sta sviluppando un gioco della serie Warriors per Switch?

Secondo quanto riportato dallo YouTuber OBE1plays,sarebbe attualmente al lavoro su un nuovo gioco della serieper Nintendo Switch. La webstar ipotizza che possa trattarsi di, ma Laura Kate Dale ha smentito questa voce.

OBE1plays fa sapere che il gioco in questione sarebbe in fase di sviluppo sin dalla fine del 2014, l'insider Laura Dale però è intervenuta per spiegare come, secondo le su fonti, il titolo misterioso non sarebbe in realtà il sequel di Hyrule Warriors e nemmeno il tanto rumoreggiato musou di Star Fox. Più probabile, secondo la Dale, che Koei-Tecmo sia al lavoro sul porting di Berserk and the Band of the Hawk, in uscita a febbraio. Come sempre in questi casi, vi invitiamo a prendere il rumor con le dovute precauzioni, in attesa di conferme o smentite.