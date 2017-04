Kojima: la collaborazione con Guerrilla Games non è nata per caso

Ricordiamo che Death Stranding uscirà in esclusiva su Playstation 4 , anche se al momento non c'è una finestra di lancio ufficiale.

Come potete leggere nei tweet riportati a fondo pagina, Hideo Kojima ha notato una radice storica nella collaborazione con Guerrilla Games , dal momento che l'arte olandese del sedicesimo secolo (ricordiamo che gli autori di Killzone e Horizon Zero Dawn sono olandesi) ha influenzato l'arte moderna giapponese, come ha potuto apprendere durante una mostra di Brugel a cui ha partecipato di recente. Insomma, Guerrilla Games e Kojima Productions erano destinati a collaborare, esattamente come i due paesi di origine si sono influenzati sul piano artistico.

Visited Bruegel's 'The Tower of Babel' exhibition but it stands Jheronimus Bosch out more. pic.twitter.com/RU0x7aU61G — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 23 aprile 2017

When I hear that the 16th century Netherlands art has influenced Japanese modern art, pic.twitter.com/eH79NpwA8C — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 23 aprile 2017