Kojima: l'engine Decima è stato modificato appositamente per Death Stranding

Hideo Kojima è tornato a parlare in una recente intervista a SugoiJapan die, in particolare, su Decima, il motore grafico grazie al quale il suo nuovo progetto sta prendendo vita.

Allineandosi a quanto dichiarato in passato da Mark Cerny - lead architect di PS4 che ha contribuito alla ricerca dell'engine per Death Stranding - Kojima ha così dichiarato riguardo al rapporto lavorativo con Guerrilla Games, software house proprietaria dell'engine: "L'ultimo teaser trailer gira sull'engine di Guerrilla, ma noi miriamo ad uno stile grafico differente rispetto ad Horizon: Zero Dawn, quindi sono stati apportati molti cambiamenti. Non si tratta di un semplice prestito; loro stessi hanno dichiarato di voler collaborare con Kojima Productions".

Ricordiamo che Death Stranding è atteso su PlayStation 4.