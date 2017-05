Hideo Kojima: mi piacerebbe girare un film, ma al momento è impossibile

Durante la sua partecipazione aldi New York,ha parlato della propria passione per il Cinema, confessando che un giorno amerebbe realizzare un film. Al momento, però, si tratta di un sogno praticamente impossibile.

"Amo i film, quindi sì, un giorno mi piacerebbe realizzarne uno. Ma al momento è impossibile. Almeno fino a quando non avrò ultimato i lavori su Death Stranding. Amo così tanto i film che rischierei di impiegare un'infinità di tempo per girarne uno mio.", dice Hideo Kojima. Del resto, il Game Director giapponese ci ha abituato a tempi di attesa abbastanza lunghi anche per i suoi giochi, come per il prossimo Death Stranding (di cui ha svelato nuovi dettagli sullo sviluppo). Ricordiamo che Kojima ha avuto il piacere di incontrare Robert De Niro in occasione dell'evento newyorkese.