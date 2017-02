Kojima: al momento non sto pensando a un sequel per Death Stranding

Durante l'evento RTX di Sydney,è stato interrogato sulla possibilità di vedere un sequel per, ma stando alle parole del game designer al momento non c'è nessun piano per sviluppare. Le cose potrebbero cambiare se il primo gioco avesse successo.

Parlando dei sequel in generale, Kojima li considera un'occasione per implementare nuove idee e per offrire un'esperienza di gioco leggermente diversa dai capitoli precedenti (un pò come è accaduto con la saga di Metal Gear Solid). Per adesso tutti gli sforzi del game designer sono concentrati sul primo capitolo di Death Stranding, lavoro con cui intende concretizzare al 100% le sua nuova visione creativa. Certo, se i fan dovessero amare il primo gioco al punto da chiederne a gran voce un sequel, allora si potrebbe considerare lo sviluppo di un ipotetico Death Stranding 2. Con l'occasione vi ricordiamo che Hideo Kojima ha parlato dei motivi che lo hanno spinto a realizzare questa nuova IP.

