Hideo Kojima non pensa di avere problemi nel rispettare le scadenze lavorative

è senza dubbio una delle personalità più influenti ed apprezzate dell’attuale panorama videoludico, essendo considerato di fatto uno dei più talentuosi game director in circolazione. Non a caso, dopo il longevo successo derivato dalla saga di, il suo nuovo titolo,, è fra i più attesi dai giocatori.

Oltre che per la qualità dei suoi titoli, però, Kojima è celebre anche per impiegare grandi quantità di tempo per realizzare i suoi giochi; ragion per cui in molti credono che non gli riesca particolarmente facile rispettare le scadenze dettategli dalle schedule di lavoro.

Sebbene l’opinione comune converga quasi unanime sull’argomento, Kojima stesso si è recentemente espresso al riguardo, ponendosi in totale contrapposizione rispetto a quanto si pensa sul suo rapporto con le tempistiche lavorative. “La più grande convinzione errata nei miei riguardi, è che non riesco a rispettare le scadenze, che non seguo le mie schedule. Come già dissi, se non riesci a farlo, non puoi essere un creator. Per me è una questione molto seria, si ha un’idea totalmente sbagliata di me in questo senso”, le sue parole durante una recente intervista con Greg Miller all'evento RTX di Sidney.

Che ne pensate di queste dichiarazioni? Ricordiamo che, sebbene sia ancora privo di una finestra di lancio più definita, l’ultimo progetto di Kojima, Death Stranding, è in arrivo su PlayStation 4, e non attenderà l'arrivo di PlayStation 5, come ci ha tenuto a specificare il padre di Metal Gear pochi giorni fa.