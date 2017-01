Kojima parla del suo rapporto lavorativo con i colleghi europei

Durante un'intervista concessa a Sugoi Japan,ha parlato del suo approccio al lavoro di game designer, e di come la sua personale attitudine l'abbia spinto, nel corso degli anni, a collaborare più volte con i colleghi europei, al fine di espandere le sue ambizioni e la qualità dei suoi giochi.

"Al momento sto lavorando in Giappone, ma Death Stranding è un gioco rivolto al mercato globale. Non è semplicemente nella mia natura essere un eremita e lavorare solo con la gente della mia stessa nazione. Ho provato ad avventurarmi all'estero e conoscere nuove persone, e sono sempre stato accolto bene. Se sei timoroso di sbagliare solo perché sei uno straniero, questo non è il lavoro che fa per te. C'è un mercato massivo e globale là fuori, quindi voglio affrontarlo e voglio che del mio lavoro si dica: "Questo è fantastico! E' grandioso!".

Di certo le più recenti azioni di Kojima non smentiscono le sue parole, avendo avviato svariate collaborazioni per Death Stranding con attori del calibro di Norman Reedus e Mads Mikkelsen, e con Guerrilla Games per l'utilizzo dell'engine Decima. Proprio in riferimento alla software house olandese, al momento al lavoro su Horizon: Zero Dawn, Kojima ha così dichiarato: "Quando si parla di tecnologia, gli europei - specialmente i nord europei - sono le persone migliori in relazione ai videogiochi".