Kojima parla delle somiglianze tra MGS e Logan, l'ultimo film di Wolverine

Parlando ai microfoni di Glixel.com ha proposto un interessante punto di vista sul Cinema contemporaneo, esprimendosi nello specifico su, l'ultimo film di Wolverine con, che a detta del game designer avrebbe diversi punti in comune con il suo

"Pur essendo un piccolo frammento di un ecosistema narrativo molto più grande, Logan riesce a lasciare il segno pure come storia autonoma, potrando a termine un ciclo che altrimenti sarebbe andato per le lunghe. Questo lo rende un film speciale.", afferma Hideo Kojima, facendo notare che si tratta dello stesso proposito di Metal Gear Solid 4: "Nel 2008 ho provato qualcosa di simile con Metal Gear Solid 4. Nell'introduzione, Snake dice che la Guerra è cambiata. Anche il suo nome in codice è cambiato in 'Old Snake'. Le lettere 'I' ed 'S' sono state rimosse dalla parola SOLID: 'is' - in altre parole 'l'esistenza' [dal verbo inglese] - è stata portata via dal peronaggio. Nello stesso modo, sia Solid Snake che Logan avevano il loro posto nel mondo, che alla fine gli viene sottratto. Cosa rimane di questi personaggi? Tutto ciò che resta è la fine della loro storia - la storia della loro partenza."

Ricordiamo che Hideo Kojima è tornato a parlare dello stato dei lavori su Death Stranding, il suo prossimo videogioco.