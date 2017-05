Kojima ci parla in video di Death Stranding e del suo lavoro

Lo scorso gennaio, il celebre produttore hardware Lenovo aveva pubblicato un filmato con grande protagonista Hideo Kojima, celebre game director padre della saga die al momento al lavoro su

Il video, che potete visionare seguendo questo collegamento, è ora finalmente sottotitolato in lingua inglese: Kojima spazia da un argomento all'altro, parlando prima dei suoi sogni e delle sue ambizioni, poi della sua passione nel raccontare storie e creare universi, dell'importanza dell'evoluzione della tecnologia, della professionalità necessaria per creare prodotti di qualità e così via.

Ricordiamo che Death Stranding, nuovo e misterioso videogame su cui il game director è attualmente impegnato e a cui sta donando forma tramite l'utilizzo del Decima Engine di Guerrilla Games, è atteso su PlayStation 4.