Kojima Productions ha assunto numerosi ex dipendenti di Konami

Negli ultimi tempi,sembra aver assunto molti ex dipendenti di, ora arruolati tra le fila di. Oltre al designer Yoji Shinkawa e al produttore Ken-Ishiro Imaizumi, anche(ex presidente di Konami Europe) avrebbe seguito Kojima nella sua nuova avventura.

Anche Ayako Terashima e i game designer Masaki Saito e Jackie Tan sarebbero ora dipendenti di Kojima Productions, così come Yasuhiro Kawakami (art director) e Chihoko Uchiyama (character designer). Sembra quindi che il produttore e game designer giapponese abbia deciso di portare con se numerosi ex colleghi con i quali ha già collaborato in Konami per dare vita a Death Stranding.