Kojima: ho scelto Sony perché mi garantisce il 100% di libertà creativa

Interrogato sulla questione durante l'evento RTX di Sydney, l'autore di Metal Gear Solid ha confessato di avere ricevuto diverse offerte (alcune molto generose, provenienti addiruttura dagli Emirati Arabi), e che nonostante tutto ha deciso di collaborare con Sony in virtù dei suoi 20 anni di esperienza con la casa madre di Playstation, l'unica che a suo dire poteva garantirgli una libertà di espressione senza compromessi: giusto per fare un esempio, molte altre aziende avrebbero respinto le scene di nudo presenti nel primo trailer di Death Stranding. Per concludere, riguardo alla possibilità di implementare una modalità VR per il suo nuovo gioco in produzione, Kojima ha dichiarato: "In questo momento Death Stranding non è un gioco pensato per la realtà virtuale.".

