Kojima: i videogiochi hanno il potenziale per sorpassare i film e i romanzi

In occasione dell'evento RTX di Sydney,è tornato a parlare della propria visione dei videogiochi, soffermandosi sull'importanza dellae della, connubio che a detta del game designer giapponese potrebbe superare le capacità espressive dei film e dei romanzi.

Il padre di Metal Gear Solid, infatti, sostiene che la tecnologia e lo storytelling rappresentino due componenti fondamentali nei videogiochi (sicuramente lo sono nelle sue produzioni), due elementi in grado di suscitare nuove tipologie di emozioni che non hanno nulla da invidiare ai film, ai racconti e alle altre forme di rappresentazione artistica. Il game designer ha dichiarato che intende realizzare nuovi videogiochi ancora per molto tempo, almeno fino a quando i fan continueranno ad apprezzare il suo lavoro. Che ne pensate delle affermazioni di Hideo Kojima?