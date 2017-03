Kolin debutta nel roster di Street Fighter V

Il roster disi amplia con l'arrivo di Kolin, personaggio già comparso come assistente di Gill ine ora disponibile come parte del Season Pass Season 2.

Kolin è una lottatrice esperta nell'arte marziale russa Systema e può utilizzare il potere del ghiaccio per stordire gli avversari. Il personaggio sarà disponibile per tutti i giocatori di Street Fighter V che hanno acquistato il Character Pass della seconda stagione (in vendita 29.99 euro) insieme ad Akuma e altri quattro lottatori non ancora annunciati.