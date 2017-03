Kona disponibile da oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC

annunciano che, il loro nuovo gioco horror survival-adventure é disponibile, esclusivamente in digitale, in tutto il mondo. I giocatori che vogliono provare un’avventura davvero originale, emozionante e ricca di tensione possono scaricare il gioco e iniziare la loro ricerca della verità.

"Dopo tre anni di duro lavoro, passione ed energia, Kona é finalmente disponibile. É davvero molto eccitante essere arrivati a questo punto, quello in cui possiamo lasciare a voi, giocatori, la possibilità di giocarlo" ha commentato Alexandre Fiset, CEO di Parabole.

Canada settentrionale, 1970. Una strana bufera di neve devasta Atamipek Lake. Vesti i panni del detective privato Carl Faubert per esplorare il misterioso villaggio, investigare su eventi surreali e combattere gli elementi per sopravvivere. Kona é un gioco ricco di mistero e intrigo, con un’eccitante narrativa e un solido drama che si dipana gradualmente costruendo un’elevata, costante e continua tensione. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione.