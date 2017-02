Konami annuncia Bombergirl per le sale giochi

Al Japan Amusement Expo 2017 che si sta svolgendo in queste ore a Chiba,ha annunciato, nuovo gioco arcade per le sale giochi, già disponibile in prova per tutti i visitatori della fiera che terminerà il 12 febbraio.

Bombergirl è uno spin-off di Bomberman che riprende il concept alla base del gioco presentando però un gameplay ancora più dinamico, che vedrà contrapporsi due squadre composte da quattro elementi. Il gioco arriverà nelle sale giochi giapponesi nel corso del 2017, difficilmente lo vedremo anche in Occidente.