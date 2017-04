Konami annuncia il pachinko di Castlevania Lords of Shadow

Nelle scorse ore,ha pubblicato un teaser trailer che ha solleticato non poco la curiosità dei fan di. Il video in questione non è servito però per annunciare un nuovo episodio della serie bensì una macchina da pachinko dedicata a

La società giapponese ha così presentato una nuova "pachislot" dedicata a Castlevania Lords of Shadow, in arrivo ad aprile nelle sale giochi giapponesi e ovviamente non destinata ad essere lanciata sul mercato occidentale. La community non sembra aver preso bene la notizia, almeno a giudicare dal numero di "non mi piace" ottenuti dal trailer, decisamente superiori rispetto ai like...