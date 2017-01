Konami conferma il prezzo di Super Bomberman R per Switch

Nei giorni scorsi, alcuni negozi online americani hanno inserito in listinoal prezzo di 59.99 dollari, una cifra che a molti giocatori è sembrata troppo elevata, tanto da voler cercare conferme tramite il profilo Twitter di

La società ha smentito il prezzo comunicato dai rivenditori e con una nota inviata a NintendoLife ha rivelato che Super Bomberman R costerà 49.99 dollari negli USA e 49.99 sterline nel Regno Unito. Nessuna conferma per gli altri paesi europei, tuttavia Amazon.de ha inserito il gioco in listino al prezzo di 49.99 euro, da notare che il titolo non è ancora presente nei listini di Amazon Italia e altri rivenditori. Super Bomberman R uscirà in Europa il 3 marzo e sarà uno dei titoli di lancio di Nintendo Switch.