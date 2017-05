Konami ottiene buoni risultati grazie a Super Bomberman R e al settore mobile

ha diffuso i risultati finanziari relativi allo scorso anno fiscale, ovvero il periodo compreso tra il primo aprile 2016 e il 31 marzo 2017. In questo lasso di tempo, la compagnia giapponese ha ottenuto un buon successo grazie ai suoi titoli mobile.

Il settore mobile continua a registrare buoni numeri, in particolare Konami cita il successo in Giappone di Yu-Gi-Oh! Duel Links, Jikkyou Pawafuru Puroyakyu e Professional Baseball Spritis Ace. PES Club Manager e Star Wars Force Collection hanno registrato invece performance positive in Occidente, inoltre incassi sostanziosi provengono anche dal business delle carte di Yu-Gi-Oh.

Sul fronte dei videogiochi per PC e console vengono evidenziati i risultati di Jikkyou Pawafuru Puroyakyu, PES 2017 e Super Bomberman R, quest'ultimo capace di vendere oltre 500.000 copie e di raggiungere anche una nuova fascia di consumatori, secondo quanto riportato dal publisher.

Per l'anno fiscale in corso, Konami si aspetta risultati positivi da Jikkyou Pawafuru Puroyakyu (30 milioni di download e Yu-Gi-Oh! Duel Links (40 milioni di download) nonchè dalla PES League, la competizione eSport dedicata a Pro Evolution Soccer. Nessun commento riguardo eventuali piani per il lancio di nuovi videogiochi.