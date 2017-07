Konami porterà PES 2018, Yu-Gi-Oh e Metal Gear Survive alla Gamescom di agosto

ha annunciato che nell’imminente nuova edizione di gamescom metterà a disposizione del pubblico delle versioni giocabili di. Anche il celebresarà presente con uno stand dedicato.

"Dove nascono le leggende" è lo slogan PES 2018, titolo che conterrà più miglioramenti rispetto a qualunque altra versione di PES degli ultimi 10 anni, e dove nessun aspetto del gioco è stato tralasciato. Alla base di tutto rimane la famosa giocabilità che permetterà agli utenti di avere il pieno controllo sull’azione di gioco. Il nuovo sistema REAL Capture, garantirà una realistica gestione dell’illuminazione sia negli incontri diurni che notturni, tantissimi elementi sono stati ricreati fedelmente per riprodurre, in ogni minimo dettaglio, prestigiosi stadi come il SIGNAL IDUNA PARK del Borussia Dortmund o il Camp Nou di FC Barcelona. Il continuo successo della serie PES come caposaldo degli eSport continuerà grazie all’inclusione completa della PES League nel gioco. PES 2018 sarà pubblicato per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 e Xbox360 Il 14 settembre 2017. Il gioco sarà disponibile anche per PC (via Steam) in una versione estremamente migliorata in termini di estetica e contenuti, permettendo una qualità generale pari alle controparti console.

Metal Gear Survive è uno spin-off della serie Metal Gear che si svolge in un universo alternativo. Il gioco proporrà un gameplay rinnovato caratterizzato da un mix di elementi di azione e stealth, introducendo nuove meccaniche di esplorazione e sopravvivenza e includerà una nuova modalità co-op con il supporto fino a quattro giocatori. I visitatori di gamescom avranno la possibilità di provare l’eccitante esperienza di gioco in modalità co-op. Metal Gear Survive verrà pubblicato a inizio 2018 per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam).

Nella Hall 5.2 è tempo di duellare: il Gioco di Carte Collezionabili Yu-Gi-Oh! attirerà i visitatori con tornei e duelli dimostrativi basati sulle nuove regole e mostri provenienti dallo Starter Deck Attacco Link, l’ultimo prodotto in commercio che andrà ad aggiungersi all’universo del gioco di carte collezionabili più grande del mondo.