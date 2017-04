Tramite il proprio profilo Twitter europeo,ha pubblicato alcuni concept di, titolo disponibile esclusivamente su Nintendo Switch. Le immagini, riportate in calce alla notizia, ci permettono di ammirare scenari di gioco, personaggi e boss.

Nonostante la qualità del gioco non abbia entusiasmato la critica specializzata, Super Bomberman R si è rivelato essere il miglior lancio della serie in Giappone da 19 anni a questa parte: meglio ha fatto solo Bomberman World nel 1998, quando esordì su PlayStation One.

Lasciandovi alla visione delle immagini, ricordiamo che Super Bomberman R è disponibile su Nintendo Switch. Il titolo si arricchirà con un DLC gratuito.