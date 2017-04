Konami rispolvera le vecchie serie negli ultimi annunci di lavoro

ha deciso di rispolverare le saghe storiche della compagnia negli ultimi annunci di lavoro pubblicati in Giappone. Stiamo parlando di importanti serie come: possiamo aspettarci un ritorno in grande di queste saghe?

Non è la prima volta che Konami stuzzica la fantasia dei giocatori più nostalgici: giusto il mese scorso, infatti, il publisher giapponese ha commentato il lancio di Bomberman R e il suo tentativo di recuperare una saga storica, operazione che in futuro potrebbe riguardare altri importanti brand come Castlevania, Contra e Suikoden. Insomma, alla luce dei recenti annunci di lavoro pubblicati in Giappone, sembra che Konami sia davvero intenzionata a riportare in vita alcuni giochi storici della compagnia. Avete qualche preferenza in particolare? Fatecelo sapere nei commenti.