Konami è soddisfatta dei risultati di PES 2018 e Super Bomberman R

L'ultimo trimestre diè stato decisamente positivo a livello finanziario: nel periodo che va dal primo aprile al 30 giugno 2017 la compagnia ha registrato incassi pari a 55.7 miliardi di yen, in crescita del 6.3% rispetto allo stesso periodo del 2016.

Crescono anche le entrate operative, che toccano quota 12.2 miliardi di yen (+3.1), in crescita il business dell'intrattenimento (che include anche i videogiochi), in questo settore la compagnia ha segnato un +7.3% rispetto allo scorso anno.

Sebbene Konami non abbia diffuso dati precisi, l'azienda si è detta soddisfatta delle performance di Pro Evolution Soccer 2017 e di Super Bomberman R, nonchè di giochi mobile come PES Club Manager. Stabile il business legato a Yu-Gi-Oh!, in particolare il gioco di carte collezionabili è stato capace di portare entrate continue nelle casse della compagnia nipponica. Per l'anno fiscale in corso, Konami ha in programma di pubblicare PES 2018 e Metal Gear Survive.