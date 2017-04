Kotaku smentisce l'esistenza di un nuovo Star Wars Knights of the Old Republic

Nella giornata di ieri, l'insider Liam Robertson ha rivelato chesarebbe attualmente al lavoro su un reboot/remake di. Oggi, Jason Schreier ha però smentito queste voci.

Secondo Schreier, le informazioni in possesso di Robertson non sarebbero false, bensì datate: "Effettivamente sapevo di un reboot di Star Wars Knights of the Old Republic ma in realtà i lavori non sono mai andati oltre la fase di concept poichè Electronic Arts ha rifiutato il progetto. Il gioco non è in fase di sviluppo al momento, dalle mie fonti risulta che la maggior parte dei dipendenti di BioWare Austin siano al lavoro insieme a BioWare Edmonton su Dylan, nuova IP della compagnia che sarà annunciata la prossimo E3."

Dylan (nome in codice) viene descritto come un gioco Sci-Fi con elementi in comune con Destiny e The Division. Al momento, BioWare ed Electronic Arts non hanno commentato queste voci.