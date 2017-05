Kotaku svela nuovi dettagli su Mario + Rabbids Kingdom Battle per Switch

Nelle scorse ore sono trapelate alcune informazioni su, RPG crossover in fase di sviluppo per Switch. Il gioco non è mai stato annunciato da, tuttavia una fonte di Kotaku molto vicina al progetto conferma l'esistenza dello stesso, rivelando che il titolo arriverà probabilmente durante l'estate 2017.

Secondo quanto riportato da Kotaku, Mario + Rabbids Kingdom Battle è attualmente atteso tra agosto e settembre, il gioco sarà un RPG con un combat system a turni, con supporto per il multiplayer co-op in locale. Otto i personaggi attualmente presenti, ovvero Luigi, Yoshi, Peach e Mario, oltre a quattro Rabbids vestiti con i costumi delle mascotte Nintendo.

Infine, scopriamo che il motore alla base di Mario + Rabbids Kingdom Battle sarebbe lo Snowdrop Engine, lo stesso già utilizzato da Ubisoft per Tom Clancy's The Division. Niente di quanto riportato sopra è stato ufficialmente confermato, restiamo dunque in attesa di eventuali annunci in merito.