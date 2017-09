Kunio-Kun The World Classics Collection annunciato al TGS 2017

ha annunciato chearriverà in Giappone nel corso del 2018 nei formati PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam).

La raccolta include 11 giochi della serie Kunio-Kun e quattro titoli mai pubblicati in Giappone:

Downtown Nekketsu Koushinkyoku

Nekketsu Koukou Dodge Ball Bu

Nekketsu Kakutou Densetsu

Nekketsu! Street Basket

Nekketsu Koukou Dodge Ball Bu Soccer Hen

Bikkuri Nekketsu Shinkiroku Harukanaru Kin Medal

Kunio-kun no Nekketsu Soccer League

Ike Ike! Nekketsu Hockey Bu

Nekketsu Kouha Kunio-kun

Downtown Nekketsu Monogatari

Kunio-kun no Jidaigeki da yo Zen’in Shuugou!

Bonus: Renegade

Bonus: Super Dodge Ball

Bonus: River City Ransom

Bonus: Crash 'n the Boys Street Challenge

Tutti i giochi supporteranno il multiplayer online e proporranno un comparto tecnico aggiornato con sprite ridisegnati e comparto sonoro rimasterizzato. Nessuna conferma al momento riguardo la possibile uscita in Occidente.