Kyrie Irving sarà l'atleta di copertina di NBA 2K18

annuncia oggi il playmaker dei Cleveland Cavaliers,, come atleta di copertina di, in uscita il 15 Settembre 2017. La scelta di Irving arriva all’apice della sua carriera, dopo anni di dominio con i suoi Cavaliers e l’ennesima presenza alle NBA Finals, che gli è valsa il soprannome di Ankletaker.

“E’ risaputo che sono un avido giocatore di questa serie, sono quindi onorato di essere l’atleta di copertina di NBA 2K18,” dice Kyrie Irving, in corsa per un altro anello che concluderebbe un fantastico back-to-back. “E’ surreale essere in copertina e non vedo l’ora di dominare sul parquet virtuale questo autunno insieme a tutti i miei fan.”

La carriera di Kyrie include: un premio come “Rookie of the Year” nel 2012, NBA All-Star Game MVP nel 2014 e l’anello NBA del 2016. Il titolo dello scorso anno ha rappresentato la più incredibile rimonta nella storia delle Finals NBA, con una media punti di 27.1 per partita, che ha reso Kyrie la scelta incontrastata per i fan di NBA 2K18 di tutto il mondo.

“Ovviamente Kyrie rimarrà sotto i riflettori ancora a lungo, per questo siamo elettrizzati di averlo in copertina, così come abbiamo Shaq per la NBA 2K18 Legend Edition,” dichiara Alfie Brody, Vice Presidente Marketing di NBA 2K.

NBA 2K18 Standard Edition include:

 5,000 VC

 10 MyTEAM Packs settimanali

 Kyrie Outfit Pack

NBA 2K18 Legend Edition sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC dal 15 settembre 2017.