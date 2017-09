L.A. Noire arriverà a novembre su PlayStation 4, Xbox One, Switch e HTC Vive

ha annunciato chearriverà il 14 novembre su PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One. Lo stesso giorno sarà disponibile ancheper HTC Vive.

L.A. Noire The VR Case Files includerà sette casi tratti dal gioco originale, al momento la compatibilità dell'edizione in Realtà Virtuale è confermata solamente per HTC Vive. La versione Switch includerà tutti i DLC usciti all'epoca e godrà di varie migliorie per quanto riguarda il sistema di controllo, adattato per i Joy-Con

Le versioni per PlayStation 4 e Xbox One di L.A. Noire presenteranno un comparto tecnico rivisitato con il supporto per la risoluzione 4K su PS4 Pro e Xbox One X. Anche in questo caso saranno presenti tutti i DLC e i contenuti già usciti su PlayStation 3, Xbox 360 e PC.