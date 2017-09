Sul negozio online americano dihanno fatto la loro comparsa le versioni retail diper Switch, Xbox One e PlayStation 4: scopriamo così che l'edizione per la console Nintendo costerà dieci dollari in più rispetto a quelle per le altre console di attuale generazione.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, L.A. Noire costerà 39.99 dollari su PlayStation 4 e Xbox One e 49.99 dollari in formato Switch. Non è chiaro se questa differenza di prezzo (probabilmente dovuta all'alto costo di produzione delle cartucce rispetto ai supporti ottici) sarà valida anche per la versione digitale oppure no. L.A. Noire uscirà su Switch, Xbox One, PS4 e HTC Vive il prossimo 14 novembre.