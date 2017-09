L.A. Noire per Switch girerà a 1080p su TV e 720p in modalità portatile

Il sito Perfectly Nintendo ha diffuso alcuni dettagli sulla versione Switch di, in arrivo a novembre. Grazie alla cover posteriore sono emerse infatti interessanti informazioni su questo porting.

L.A. Noire su Switch girerà a 1080p in modalità TV e 720p in modalità portatile, inoltre supporterà i comandi tramite giroscopio, gesture e HD Rumble, confermata inoltre la presenza di visuali aggiuntive e controlli touch specifici per giocare in mobilità.

Il gioco uscirà il 14 novembre su HTC Vive, PlayStation 4, Xbox One e Switch, quest'ultima versione costerà dieci dollari in più delle altre (49.99 dollari anzichè 39.99 dollari) come già accaduto con altri titoli per la piattaforma Nintendo.