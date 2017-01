L.A. Noire: secondo un insider potrebbe arrivare su Nintendo Switch

Stando alle parole dell'insider Yan2297 potrebbe rilasciare un remaster diper, permettendo al gioco poliziesco di approdare per la prima volta su una console della grande N.

"Da quello che ho sentito, Rockstar potrebbe rilasciare una versione rimasterizzata di L.A. Noire su Nintendo Switch", afferma l'insider. Yan2297 potrebbe conoscere sul serio alcune fonti vicine a Rockstar, visto che in passato era riuscito ad anticipare alcune indiscrezioni su GTA Online che poi si sono rivelate vere. In tutto questo ricordiamo che il distributore di L.A. Noire, vale a dire Take-Two, è comparso tra le 50 compagnie che stanno lavorando su Nintendo Switch: a questo punto non rimane che attendere una conferma o una smentita ufficiale da parte del publisher. Vi piacerebbe vedere una versione rimasterizzata di L.A. Noire sulla nuova console Nintendo?