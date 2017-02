L'account Nintendo si aggiorna aggiungendo alcune funzionalità

Lo scorso anno, la casa di Kyoto ha lanciato l’account Nintendo, un profilo cross-platform per utilizzare i servizi online della grande N e per accedere alle console, andando a sostituire il vecchio sistema che relegava l’utente all’hardware in possesso. Nelle ultime ore, la pagina web dedicata all’account ha ricevuto alcune interessanti aggiunte.

Amici suggeriti permette di mettersi facilmente in contatto con amici in diversi servizi collegati con l’account Nintendo, suggerendo degli amici in un servizio in base a quelli che già sono presenti in un altro. Ad esempio potranno essere suggerite su Nintendo Switch amicizie fatte in Miitomo o in Super Mario Run.

Come già noto, la nuova ibrida di Nintendo godrà di un’applicazione smartphone per il parental control, ma sarà inoltre possibile controllare l’account di un bambino attraverso il sito internet, modificando elementi come la quantità massima di denaro spendibile sul Nintendo eShop, impostare restrizioni d’acquisto in base all’età, modificare le impostazioni per gli amici suggeriti e limitare la condivisione di informazioni personali. Tuttavia i cambiamenti apportati online saranno applicati solo su Switch, mentre per le console 3DS e Wii U sarà necessario intervenire sui menu di sistema.

Se avete già l’account Nintendo, potete constatare le novità effettuando il login sul sito dedicato.