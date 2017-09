L'account Twitter CEO Kaz Hirai chiuderà dopo l'E3 2018

Aperto nel 2010, l'account Twitter (non ufficiale) "" è diventato molto popolare nel corso degli anni, talmente tanto che i numerosi Tweet sono stati più volte condivisi su NoGAF, Tumblr, Reddit, Facebook e forum. Oggi arriva però la notizia della prossima chiusura del profilo.

L'autore (anonimo) ha pubblicato un messaggio nel quale annuncia la volontà di chiudere il profilo dopo l'E3 2018, per motivi non meglio specificati, probabilmente legati alla mancanza di tempo per la gestione dell'account stesso. Appare improbabile una chiusura su richiesta di Sony Interactive Entertainment o Sony Corporation, dal momento che Kaz Hirai ha più volte ricondiviso i Tweet del profilo "falso", giudicando gli stessi ironici, divertenti e mai volgari.