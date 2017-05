L'adventure horror Husk disponibile da oggi nei negozi italiani

Husk è un adventure/survival horror in prima persona che parla di dolore, violenza e ricerca del perdono, ambientato a Shivercliff, una città di mare abbandonata per ragioni sconosciute. Un omaggio ai thriller classici come Silent Hill e Twin Peaks. É il 1995, sei Matthew Palmer e hai appena ripreso conoscenza, dopo un incidente ferroviario. Attorno a te non c'è nessuno. Soprattutto, non ci sono tracce di tua moglie e tua figlia. Solo cartelli che indicano dove ti trovi: 'Benvenuto a Shivercliff'. Features: - Una trama coinvolgente che miscela horror e temi maturi come la violenza domestica e dipendenza da alcol - Ambientazioni anni '90 con riferimenti alla cultura pop di quegli anni, ispirate a titoli come Twin Peaks e Alan Wake - Esplora la città abbandonata di Shivercliff e i suoi dintorni - Affronta diversi tipi di creature e di boss fight - Gameplay da survival horror classico, ispirato a un classico come Silent Hill - Colonna sonora inedita, composta da Arkadiusz Reikowski - Basato su motore grafico Unreal Engine 4

: Uscito a febbraio in versione digitale su Steam,, horror adventure ispirato a Silent Hill e Twin Peaks, firmato dal team indiee prodotto da- sbarca oggi sugli scaffali dei migliori negozi italiani di videogiochi, in una edizione fisica curata da Adventure Productions, al prezzo di € 19,99.