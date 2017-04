L'aggiornamento 1.6.1 di The Division arriva a maggio

Durante l'ultima puntata della trasmissioneha annunciato che l'aggiornamento 1.6.1 disarà disponibile nel corso del mese di maggio, e includerà i Loadout.

Questo update aggiungerà anche gli indicatori di competenza in modalità Last Stand e implementerà nuove meccaniche per evitare il camping nelle aree di spawn dei nemici. L'aggiornamento potrà essere testato in anteprima sui Server Pubblici di Prova nelle prossime settimane, al momento però non ci sono dettagli più precisi in merito.