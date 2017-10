L'aggiornamento 4.0 di Switch introduce il supporto per le cuffie wireless

Secondo quanto dichiarato da GameSpot USA,diintroduce una funzionalità non dichiarata nel changelog ufficiale, ovvero il suppoto per le cuffie senza fili.

La redazione della testata ha provato a collegare alla dock l'headset senza fili PlayStation Gold: è bastato inserire il ricevitore USB nella basetta per far funzionare le cuffie senza problemi, la periferica infatti è stata riconosciuta automaticamente dal sistema.

Nel changelog, il supporto per le cuffie Bluetooth non è presente, non è chiaro se si tratti di una funzionalità in fase di test e magari non ancora pronta per essere implementata ufficialmente su Switch.